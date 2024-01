Rúben de la Barrera: «Merecíamos vencer, sobretudo pela segunda parte que fizemos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vizela e E. Amadoraempataram este sábado em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do jogo, Rúben de la Barrera considerou o resultado injusto.

"Merecíamos vencer, sobretudo pela segunda parte que fizemos, onde creio que tivemos o controlo do jogo e permitiu criar ocasiões de golo. É sempre importante construir, somando. Nesta situação, estudando a tabela, é muito difícil e há a necessidade de pontuar", começou por afirmar.





E prosseguiu: "Não vencemos, mas o que queremos atingir com a equipa é um rendimento estável. Tenho a certeza de que hoje estamos mais perto de vencer do que no primeiro jogo, contra o Moreirense".

O treinador espanhol, que chegou a Portugal em dezembro, deixou ainda elogios à Liga Betclic:"Pessoalmente, estou apaixonado pela Liga portuguesa, mas não vem de agora. Há um bom nível de treinadores portugueses e esta é uma Liga muito competitiva e forte, na qual o ritmo é importante".