Rubén de la Barrera: «Muitas das coisas que aconteceram derivaram do primeiro golo sofrido»

Rubén de la Barrera, treinador do Vizela, reconheceu os erros cometidos que resultaram no triunfo do Benfica por 6-1. "Muitas das coisas que aconteceram derivaram do primeiro golo sofrido, num erro não forçado. A proximidade do segundo golo explica todo esse período. Ao intervalo, falámos claramente em reforçar com mais um jogador a zona intermédia, para jogarmos mais tempo no campo contrário. A segunda parte, logicamente, foi de baixa intensidade. Convertemos um golo e tivemos uma grande penalidade falhada. Clara superioridade do Benfica, temos de começar já amanhã a preparar o próximo jogo importante na nossa casa", disse o treinador do Vizela.

E completou: "As diferenças são o que são. Vou com sensação que, neste tipo de cenários, temos de aproveitar o momento. Trata-se de um contexto de oportunidade para nos mostrarmos a nível coletivo e individual. Permitimos várias coisas ao Benfica, a sair da pressão decidimos mal, jogávamos longo quando tínhamos de jogar curto e vice-versa. Falta mais pausa com a bola para tentar assentar no campo contrário. Foi a diferença principal entre a primeira e a segunda partes".