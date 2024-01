Rúben de la Barrera quer Vizela mais "resultadista" para subir na tabela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Rúben de la Barrera frisou hoje o desejo do Vizela ser mais "resultadista" e mostrou ambição de ir vencer ao terreno do Arouca, domingo, na 19.ª jornada da Liga Betclic.

O Vizela é a equipa com menos vitórias no campeonato, apenas duas, sendo que, nas últimas 14 jornadas, só somou uma, há quase três meses, fora, diante do Casa Pia (1-0).

O técnico espanhol chegou ao comando técnico dos minhotos, substituindo o seu compatriota Pablo Villar, há cerca de um mês, e ainda não ganhou na I Liga, mas, na conferência de imprensa de antevisão da partida, mostrou confiança em ir a Arouca somar os três pontos.

"Todos os jogos são importantíssimos. Queremos confirmar sensações e crescer como equipa. É uma oportunidade para fazermos um bom jogo e arrecadar os três pontos, necessários para muitas coisas, como confirmar o trabalho que estamos a fazer, para o crescimento das sensações que temos e a subida na tabela classificativa", afirmou.

A equipa, penúltima classificada, jogou duas vezes seguidas em casa nas últimas jornadas, mas perdeu ambas, e por números pesados (4-1 com o Boavista e 5-2 com o Sporting), e, apesar de nos dois jogos ter deixado bons indícios, Rúben de la Barrera reforçou a ideia de que "não chega o somatório das respostas individuais", preferindo antes uma "resposta coletiva, uma equipa com alma e uma ideia clara, competitivamente forte e emocionalmente estável".

O treinador revelou que o trabalho esta semana incidiu muito no aspeto defensivo, para que a equipa "não abra corredores para que o rival os explore" e não permita ocasiões de golo aos adversários, e concordou que o Vizela tem que ser mais pragmático.

"[A equipa ser] resultadista é o queremos fazer, arrecadar bons resultados. Levamos pouco tempo aqui e não foi a melhor situação que encontras por causa da classificação e das emoções. Há que transformar essa energia e a melhor maneira de o fazer é ganhando os jogos. Não podemos é pensar em ganhar sem fazer tudo para isso, porque no futebol de alto rendimento tem que ser assim", avisou.

As duas equipas defrontaram-se há menos de três semanas, para a Taça de Portugal, em Vizela, com a vitória a cair para o lado dos minhotos por 1-0.

"Espero um jogo competitivo, jogamos fora de casa, mas estou confiante. Temos que estar compactos, com personalidade, procurar a baliza contrária e sermos vigilantes para impedir contra-ataques. No fundo, sermos melhores que no último jogo da Taça para conseguirmos os três pontos", reforçou.

O avançado francês Essende, que chegou a Vizela esta época por empréstimo do Caen, é o melhor marcador da equipa, com 10 golos (nove no campeonato), e assinou esta semana em definitivo pelos minhotos, até 2026.

O técnico considerou "importantíssima" a contratação, destacando sobretudo o facto de janeiro ser "um mês complicado" por causa da reabertura do mercado.

"Há muito movimento neste mês em todos os sítios do mundo e esta estabilidade e tranquilidade no foco do que é realmente importante não é fácil. Sinto da parte dele confiança e felicidade, é um jogador que está feliz por jogar no Vizela, o rendimento e os números estão aí", notou.

Bruno Wilson, que já ficou de fora do jogo com o Sporting, vai também falhar a deslocação a Arouca, revelou o treinador.

Vizela, 17.º classificado, com 13 pontos, e Arouca, 10.º, com 19, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, num jogo que arbitrado por Luís Godinho, da associação de futebol de Évora.