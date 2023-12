Rubén de la Barrera: «Queríamos ganhar, mas o que fizemos hoje serviu para crescer»

Em estreia no comando do Vizela, Rubén de la Barrera assumiu ter visto algumas coisas positivas da sua equipa pese embora o empate diante do Moreirense . Na análise à partida, o espanhol apontou apenas a necessidade de maior calma no processo ofensivo."Não conseguimos somar três pontos, mas adotámos um sistema que nos permitiu ter segurança no jogo. Acredito que houve duas partes diferentes. Fizemos coisas boas, mas é certo que, no meio-campo contrário, precisamos de ter mais calma. Foi um jogo, em termos táticos, bem jogado pelos dois lados. Queríamos fazer mais coisas na segunda parte, como mudar o sistema, mas, por causa do pouco tempo que temos de trabalho, poderia não resultar bem. Tínhamos pensado fazer muitas coisas, mas o que não queríamos era perder o equilíbrio. Eles acreditam no que fazem, e fazem-no bem, mas nunca é fácil jogar este tipo de jogos. Confio muito nos jogadores. Hoje, demonstrámos personalidade. Queríamos ganhar, mas também é certo que o que fizemos hoje serviu para crescer".