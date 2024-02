Rubén de la Barrera: «Sabemos o que fazer para surpreender o Benfica»

O Vizela defronta este domingo o Benfica (18 horas) com a vontade de surpreender no Estádio da Luz, num momento positivo, por vir de uma vitória moralizadora em Barcelos. Rubén de la Barrera tem consciência do poderia do adversário, mas acredita que poderá ser feliz diante dos encarnados."Temos que defender muito bem e não permitir situações de um contra um, porque é Benfica é muito forte. O mais importante é ter a capacidade de saber o que fazer quando recuperarmos a bola, não a perder. Temos de mostrar o que somos e o que pretendemos. Este tipo de equipas é muito difícil de ganhar, mas sabemos o que fazer para o surpreender o Benfica.""A semana foi curta para nós, porque jogámos na terça-feira. Houve pouco tempo para celebrar. Os 3 pontos foram importantes depois do ciclo de jogos que atravessámos sem ganhar. Era importante para todos a vitória em termos emocionais. Queremos chegar à frente na tabela, sabemos o que temos de fazer. Defender e atacar com todos e em todo o tempo, seja onde for e contra quem for. Dar menos do que isso significa estar mais perto de perder. E o que queremos é ganhar.""Se não defendermos e atacarmos com todos os jogadores em todo o tempo estaremos mais perto de não conseguir os nossos objetivos. O jogo da Taça de Portugal com Benfica que realizámos há pouco tempo permite antecipar cenários, mas não há dois jogos iguais. Sabemos que se tivermos personalidade e tranquilidade podemos causar mais danos ao Benfica. Temos de o demonstrar no jogo.""No desporto tudo é possível, para que isso seja possível temos de acreditar que podemos vencer na Luz. O Benfica está preparado para ganhar, construiu uma base para isso, também jogámos a meio da semana e vamos ter dois jogos seguidos fora. O Benfica vai jogar perante os seus adeptos. Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga são sempre favoritos, mas pretendemos competir diretamente, demonstrando o que somos e o queremos conquistar.""Sempre que não podemos contar com alguém é sempre um problema, é um facto, mas nunca tivemos toda a equipa disponível. Isso nunca são boas notícias, mas a verdade é que todos têm a possibilidade de levantar a sua mão e dizer que estão prontos para jogar em benefício da equipa. Quando um está fora, outro tem a sua oportunidade. Contra uma equipa grande como o Benfica, dá sempre uma motivação extra."