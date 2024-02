Rubén De La Barrera sobre a expulsão de Petrov: «Esqueci-me dela porque culminou num bom resultado»

Um regresso em grande às vitórias por parte do Vizela que, com menos um elemento durante quase meia hora de jogo, conseguiu segurar a superioridade no marcador e sair vitorioso de Barcelos (). O treinador dos minhotos, Rubén De La Barrera, teceu muitos elogios à sua equipa pela forma como arrancou o resultado."Era um jogo muito importante e a vitória é de uma equipa com alma, coragem e energia. Tivemos que conviver com dois cenários diferentes, porque estivemos bem com bola e depois, neste tipo de situação, tivemos de jogar com um bocadinho de medo de perder e depois acontece a expulsão, o que nos motivou a fechar dentro. Chegámos fora com ajuda também, para evitar os cortes e defendemos bem, contra uma equipa como o Gil Vicente com boa capacidade de jogo. É uma vitória merecida pelo 'trabalhão' que fazemos no dia a dia e no campo de treinos", refletiu o técnico espanhol, que viu em Ruberto uma aposta novamente bem sucedida, repetindo a convocatória do encontro com o Benfica."Queríamos condicionar a posse de bola do Gil Vicente e também controlar a pressão que iriam criar com bola. Seguramente também seria importante condicionar esses desequilíbrios por não haver extremos puros na nossa convocatória, como o Lacava, que esteve de fora, por isso tínhamos de competir com quem tínhamos disponíveis. Eles tinham muitos centrocampistas de qualidade e, por outro lado, tínhamos de ter referências à frente. O Petrov é um jogador que tem golo e o Essende é um jogador muito alto. Têm uma condição física e consistência acima da média e também tínhamos que arrastar as marcações.""A verdade é que sim, permite ter motivação. Para nós normalmente a vitória chegaria bastante tarde, mas fomos merecedores e, por eventuais questões, esta vitória obriga-nos a auferir consistência, solidariedade e a capacidade de defender que existe na nossa equipa. Soubemos sofrer por cima do resultado positivo.""Toda a semana analisámos, depois do jogo deles com o Benfica, o que seria um adversário excelente. O meu sentimento é, e falo de procedimentos e de futebol, que enfrentámos uma equipa que sabe o que faz, tem um ritmo de jogo bem imposto, tem mérito de jogar bem, mas nós também temos mérito por defender com 10 jogadores, o que nos obrigou a uma mudança de estrutura e de comportamentos. Também reduzimos a ameaça à nossa baliza, porque sabíamos que íamos ter menos posse de bola. Perdemos a vantagem e soubemos gerir muito bem nesse aspeto. A expulsão? Sim, foi uma situação que claramente tem de ser evitada, mas muitas vezes as situações levam-nos a tomar decisões erradas. Agora mesmo esqueço-me dessa expulsão que nos obriga a jogar em inferioridade, mas que culmina num bom resultado. Tivemos muita personalidade, sobretudo na vontade de defender, porque costumamos jogar com jogadores que têm mais qualidade com bola do que sem ela.""Os adeptos foram importantíssimos, foram o motivo principal da vitória e agradeço-lhes por acompanharem a equipa e empurrarem-nos para a frente. Tiveram uma influência no resultado importantíssima. O Vizela merecia muito esta vitória e alegra-nos que os adeptos saiam daqui com um sorriso, felicidade e orgulho."