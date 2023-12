Samu após o empate com o Moreirense: «Todos os pontos são importantes»

Na estreia de Rubén de la Barrera no comando técnico, o Vizela empatou sem golos na receção ao Moreirense . No final, o capitão Samu considerou o resultado justo."Foi um jogo bastante equilibrado, com poucas ocasiões claras. Acho que o empate se ajusta. Obviamente queríamos ganhar, mas está justo", começou por referir, à Sport TV.Sobre o desenho de três centrais apresentado pelo novo técnico, o médio foi pragmático. "São opções técnicas, foi assim que o míster decidiu jogar. Três dias não dá para grande coisa, mas vamos aproveitar estas duas semanas para assimilar o mais rápido possível as ideias e melhorar o nosso jogo", justificou.Samu destacou ainda que "todos os pontos são importantes". "Queríamos somar três, mas é melhor um do que nenhum", concluiu.