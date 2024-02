Samu e a vitória do Vizela em Barcelos: «Esta equipa já merecia este prémio»

Franceso Ruberto e Samu reagiram à vitória () do Vizela em casa do Gil Vicente, a contar para a 21.ª jornada da Liga Betclic. Em declarações à Sport TV, o capitão da equipa vizelense destacou a importância do triunfo, que permitiu à equipa deixar o último lugar da classificação."Esta equipa já merecia este prémio, pois trabalha de uma forma fantástica e esta vitória é muito merecida. É o clique que faltava? Espero que sim. Estávamos a precisar de uma vitória assim e mantendo este espírito, entrega até ao fim, acredito que vamos conseguir o nosso grande objetivo. O importante são mesmo os três pontos, não olhamos para a tabela classificativa, mas com certeza desta maneira vamos conseguir o nosso objetivo", referiu Samu, que ouviu o colega partilhar da mesma satisfação."É uma vitória muito importante para a nossa cabeça. Necessitávamos disto, mas é só um jogo temos de de dar continuidade. Foi o meu primeiro jogo pelo Vizela no campeonato, sem sofrer golos e com uma vitória. Que lindo", afirmou Ruberto, guardião do Vizela.