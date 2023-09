Samu e o jogo com o Benfica: «Já perderam uma vez, podem perder duas...»

O regresso do campeonato vai marcar o embate do Vizela com o Benfica, um jogo de alto grau de dificuldade que o grupo minhoto encara com total motivação. Samu, aliás, lembra que as águias já perderam esta época e que podem voltar a perder. À margem do Thinking Football Summit, que decorre no Porto, o médio lançou essa partida e fez também a análise ao arranque de campeonato."É um Vizela diferente, mas acontece com todos os plantéis. Há saídas, entradas, mas não tem sido difícil. Alicercer são fortes e é mais fácil para quem vem se adaptar ao clube e à estrutura.""Podíamos ter mais alguns pontos, perdemos um jogo nos últimos minutos, tivemos jogo em casa com mais um que podíamos ter aproveitado. Mas está dentro das expectativas. Arranque positivo.""Acaba por não ser muito diferente, hoje em dia todos trabalham bem. Métodos não são todos iguais, mas na generalidade é semelhante, muda um pormenor ou outro. Em Vizela temos alicerces bem fixos acaba tudo por fluir bem. Não tem havido grandes diferenças.""A ideia positiva é para perdurar, não só os intervenientes, mas toda a gente gosta dessa ideia. Temos essa ideia desde sempre, será para manter. Obviamente queremos também o resultado, porque não interessa só o futebol positivo.""Vamos preparar jogo da mesma forma. É uma semana onde nos dão mais visibilidade, mas para nós é igual. Preparamos todos os jogos para poder vencer e vamos com essa convicção.""Todas as equipas já perderam pontos, avisos foram dados cedo. Perderam uma vez, podem perder a segunda. Existe três resultados possíveis. É motivação para nós.""Não muda, porque a preparação é igual em todos. Somos seres humanos e percebemos que há mais visibilidade, mas não é por nós. Em termos de motivação, entramos sempre para ganhar."