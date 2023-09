Samu lamenta derrota e atira: «Metemos o Benfica a perder um pouco de tempo»

Samu reconhece que o Vizela não entrou bem na partida, mas considera que no final tudo poderia acontecer. "Não iniciámos bem o jogo, nao estávamos a conseguir condicionar o Benfica, sofremos o golo cedo, mas depois no intervalo, fizemos alguns ajustes, melhorámos na segunda parte, chegámos ao golo e metemos o Benfica a perder um pouco de tempo", apontou.O jogador, que converteu o penálti que deu o 2-1, assegura que o Vizela acreditou no empate até final. "Tentámos condicionar a posse do Benfica, ter as nossas oportunidades, tivemos oportunidades, podíamos ter marcado, mas não aconteceu. Fica a imagem positiva que conseguimos deixar na segunda parte. É continuar o trabalho para conseguir pontos contra estas equiaps, também", vincou, em declarações à Sport TV.