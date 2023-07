Samuel Essende: «O meu trabalho é fazer golos»

Samuel Essende está com "um bom sentimento" nesta primeira experiência no futebol português. O ponta-de-lança, de 25 anos, elogiou a Liga Betclic ao considerar "um bom campeonato com boas equipas" e espera corresponder às expectativas no Vizela com golos e assistências."Quero fazer uma boa época juntamente com a equipa. Tenho de conhecer primeiro os meus colegas para depois ajudar a fazer uma boa época. Temos de ir em frente, melhorar sempre", referiu o jogador formado no PSG, antes de apresentar as suas qualidades."Sou um ponta-de-lança e o meu trabalho é fazer golos e assistências, estar na frente, mas muitas das vezes sei que tenho de jogar de outra forma, em apoio também". Para além disso, "sei jogar em velocidade e ter a bola, sou bom com ela nos pés, também. Gosto também de jogar para a equipa em profundidade e bom com a bola", concluiu.Essende deverá estrear-se nos convocados para o jogo de sexta-feira, frente ao AVS SAD, na 2ª eliminatória da Allianz Cup.