Samuel Essende reforça ataque do Vizela

Samuel Essende é o mais recente reforço do Vizela para a frente de ataque. O ponta-de-lança, de 25 anos, foi esta quinta-feira oficializado pelo clube minhoto e chega por empréstimo do Caen até ao final da temporada.

O francês realizou exames médicos na parte da manhã e à tarde juntou-se ao trabalho com os novos companheiros.

Essende fez 4 golos no Caen na época passada e antes tinha marcado 7 no Paul e 12 no Avranches.