Treinador do Vizela espera um Arouca forte e "nada desgastado"

O treinador do Vizela admitiu este sábado estar à espera de um Arouca forte e "nada desgastado" no encontro da segunda jornada da Liga Betclic, depois de os arouquenses terem jogado na quinta-feira, para as competições europeias.

Pablo Villar não acredita que o facto de os arouquenses terem disputado a partida da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com o Brann, na Noruega, possa debilitar a equipa e garantiu que o Vizela está preparado "para conquistar os primeiros três pontos" da prova, depois ter ficado perto de somar um ponto na primeira jornada, frente ao Sporting (derrota por 3-2).

"Podemos ver das duas formas. Poderíamos pensar que vão chegar cansados e cometer o erro de achar que nós não temos a preparação suficiente para encarar o jogo. Ou a outra forma, que é em que eu acredito: que vêm com mais ritmo, com mais minutos, com mais competições oficiais. Estamos prontos para um Arouca forte e nunca achando que estão cansados. Isso não vai acontecer", frisou em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para o jogo, Pablo Villar tomou de exemplo o encontro da primeira jornada, frente ao Sporting, no qual o Vizela esteve empatado 2-2 até ao último minuto dos descontos, para mostrar o que espera que a sua equipa faça frente ao Arouca.

"Esperamos continuar na linha dos últimos 15 minutos da primeira parte e na linha completa da segunda parte. É o que queremos e é para o que estamos a trabalhar", disse o técnico que salientou não estar à espera de "um Arouca débil": "Espero um Arouca muito forte".

O técnico do Vizela salientou ainda a dificuldade do campeonato e que todas as equipas impõem.

"São todos jogos difíceis porque todas as equipas em Portugal estão muito bem preparadas. Todas têm pontos fortes e debilidades. É uma questão de adaptar o nosso modelo de jogo e ao que achamos que temos que aplicar", explicou ainda.

O técnico referiu também que, neste momento, a prioridade passa por alcançar a primeira vitória na prova, algo que vão tentar fazer 'dentro de portas'.

"Para nós, a motivação é conquistar os primeiros três pontos o mais depressa possível. Se conseguirmos fazer aqui, com os nossos adeptos, no nosso estádio, fantástico", finalizou.

O Vizela, em 11.º lugar, sem pontos, recebe no domingo, às 20:30, o Arouca, quinto colocado, com três, num jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.