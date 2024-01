Venda ilegal de álcool no estádio vale multa e processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da FPF divulgou esta quinta-feira o mapa de castigos referentes à jornada 15. O Vizela foi multado em 663 euros pela venda ilegal de bebidas alcoólicas na bancada nascente do Estádio do clube minhoto, no dérbi com o Moreirense. A situação foi reportada pelo comandante da GNR, tendo sido identificado o explorador do bar, por "introdução e venda de bebidas alcoólicas no interior do recinto desportivo em violação do previsto no regulamento de segurança de segurança e utilização dos espaços de acesso público do recinto desportivo do FC Vizela", refere o relatório. Em consequência, foi ainda aberto um processo disciplinar ao clube.Ainda antes do início da partida, as autoridades expulsaram um adepto do Vizela por "estar impedido de entrar pela APCVD". "O cidadão em causa estava sujeito a medida de interdição de acesso a recinto desportivo decretada pela autoridade administrativa APCVD, tendo sido detetado e posteriormente identificado no interior do recinto desportivo". O cidadão foi retirado do interior do estádio sob detenção e foi transportado para o posto de Vizela, onde foi elaborado o auto de notícia pelos factos relatados e remetido aos serviços do Ministério Público-DIAP de Guimarães", descreve o mesmo documento.