Vizela com várias estreias em perspetiva para o jogo com o Sporting

A restruturação no plantel do Vizela vai implicar algumas estreias na 1ª Liga no jogo com o Sporting. A principal novidade na equipa titular será no ataque, em função da saída de Osmajic. Fica a dúvida se o treinador vai apostar em Jardel (ex-Feirense) ou Unzueta (ex-Logroñés), o mesmo acontecendo no miolo, onde poderá surgir Bustamante (ex-Cali) como novidade.