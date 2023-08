Vizela contrata Houssem Mrezigue

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vizela oficializou a contratação do médio defensivo Houssem Mrezigue até ao final da temporada, por empréstimo do CR Belouizdad, da Liga argelina, ficando os minhotos com opção de compra.

Mrezigue tem 10 intermacionalizações pela Argélia e foi eleito melhor jogador na última CHAN.