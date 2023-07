Vizela derrota Vianense no primeiro jogo da pré-temporada

O Vizela, da Liga Betclic, recebeu e venceu este sábado o Vianense, da Liga 3, por 2-1, no seu primeiro encontro particular da pré-época em curso, informou hoje o clube vizelense, através do sítio oficial.

Os golos no Estádio do Futebol Clube de Vizela aconteceram na segunda parte, com Jardel Silva a inaugurar o marcador para os anfitriões, de grande penalidade, e Diogo Nascimento a selar o triunfo vizelense, depois de o conjunto de Viana do Castelo ter empatado por Joseph.

O Vizela apresentou-se com Buntic na baliza, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Abdul e Gonçalo Cunha na defesa, Alvarado, Samu e Kiko Bondoso no meio-campo, e Matías Lacava, Iker Unzueta e Opeyemi no ataque.

Ao longo do desafio, o treinador dos vizelenses, Pablo Villar, utilizou ainda o guarda-redes Ruberto, os defesas Tomás Silva, Anderson, Marrugo e Matheus Pereira, os médios Osama Rashid, Alex Méndez e Diogo Nascimento, e os avançados Kévin Zohi, Jardel Silva e Rodrigo Ramos.

O Vizela cumpre o estágio de pré-temporada entre segunda-feira e sábado, em Peniche, concelho da Comunidade Intermunicipal do Oeste.