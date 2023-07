Samu e Nuno Moreira foram os autores dos dois golos do Vizela no empate (2-2) frente ao Caldas, da Liga 3, naquele que foi o último teste dos minhotos no estágio realizado em Peniche.Destaque para o golo de Nuno Moreira, uma vez que o extremo teve a sua primeira aparição num jogo particular, depois de uma prolongada ausência devido a lesão.O plantel regressa aos trabalhos em Vizela a partir de segunda-feira.