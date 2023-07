Vizela estabelece protocolo com Serzedelo para utilização do Campo das Oliveiras

O Vizela está prestes a assinar um protocolo com o Serzedelo que prevê a utilização do Campo das Oliveiras por parte da formação de sub-23 dos vizelenses. O entendimento entre as duas partes já foi alcançado, faltando apenas o aval da Federação Portuguesa de Futebol à utilização do recinto em jogos da Liga Revelação. Assim que tal aconteça, o protocolo será oficializado.Até agora, os sub-23 do Vizela atuavam na Vila das Aves, cenário que já não se verificará em 2023/24 devido à mudança da SAD do Vilafranquense, que passará a ser denominada de Aves Futebol SAD, para essas instalações.Com este protocolo, o Vizela resolve o problema da falta de instalações, enquanto o Serzedelo assegura condições vantajosas, uma vez que, além do pagamento do aluguer do Campo das Oliveiras, os vizelenses vão ficar também responsáveis pela manutenção do relvado.