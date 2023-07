João Escoval chegou a acordo com o Vizela para as próximas duas temporadas. O central, de 26 anos, já realizou exames médicos e já deve participar no treino de amanhã, orientado por Pablo Villar.Na época passada representou o Volos (Grécia), onde terminou contrato, regressando agora a Portugal, depois de alguns anos a jogar no estrangeiro.João Escoval fez a formação no Benfica e ainda esteve uma época na equipa B, antes de iniciar uma carreira que passou por clubes da Croácia, Chipre e Grécia.