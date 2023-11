Vizela lança Campanha de sensibilização de combate ao insulto e discriminação

O Vizela vai lançar uma campanha durante o mês de dezembro para promover os valores éticos no futebol. Serão 25 dias, 25 ações e estará todo o plantel profissional envolvido.

‘Neste Natal fazemos diferente’ é o nome da campanha que contará com várias iniciativas para promover o fair-play, inclusão, combate ao insulto e intolerância por qualquer comportamento discriminatório.

A campanha contará com ações de sensibilização e iniciativas de fair-play com clubes adversários, entrega de materiais desportivos a instituições de cariz social, visita a instituições da cidade, ações de promoção de boas práticas e fair play dentro e fora de campo, iniciativas de inclusão para que o futebol e os estádios sejam, efetivamente, para todos, ligação entre gerações e inclusão de toda a comunidade.

Também diariamente, um jogador vai exibir uma placa com frases alusivas ao propósito da campanha e serão colocadas no Estádio FC Vizela, para que a campanha dure além do Natal e o contacto com os valores e mensagens propostos sejam perpetuados no tempo.

O presidente da SAD, Joaquim Ribeiro, e o capitão, Samu, estiveram na apresentação da iniciativa, tendo o líder da SAD referido estar "muito feliz por poder ajudar quem necessita, melhorar a experiência de jogo e reforçar os momentos de convívio e diversão e poder também trazer pessoas de todas as idades ao futebol".

Já Samu sublinhou que a sua presença "acaba por ser um sinal de que estamos todos dentro do mesmo e estamos todos disponíveis para ajudar. Todos os jogadores vão participar e estar completamente à disposição para as ações desta campanha". O médio acredita que "este tipo de iniciativas acabam por ter uma maior dimensão quando ligadas ao futebol, porque o futebol move multidões e a partir daí sensibiliza mais pessoas", concluiu.