Vizela multado em 1.551 euros devido ao atraso do treinador na ida à flash-interview

O Vizela foi multado em 1.551 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido ao atraso significativo do treinador Rubén de La Barrera na ida à flash-interview da Sport TV.Segundo o mapa de castigos, a análise do técnico dos minhotos só aconteceu 11 minutos depois de Daniel Sousa, técnico do Arouca, ter comentado as incidências da partida que terminou com goleada arouquense por 5-0.Rubén de La Barrera foi, ele próprio, também multado pelo CD da FPF pela mesma razão, no caso em 90 euros. Nota ainda para uma coima de 327 euros à SAD vizelense devido ao comportamento incorreto do público.