Vizela multado por vender rifas à entrada do estádio

O Vizela foi multado em 490 euros, pelo Conselho de Disciplina da FPF, por ter vendido rifas à entrada de cada porta de acesso ao estádio no jogo frente ao Gil Vicente, a 1 de setembro, a contar para a 4ª jornada da Liga Betclic. A iniciativa tinha como objetivo o sorteio de uma camisola oficial do clube. A SAD terá ainda de pagar um emolumento disciplinar de 306 €."A SAD arguida desenvolveu uma ação promocional, por ocasião do jogo oficial n.º 10408, destinada ao sorteio de uma camisola oficial do clube, que sabia carecer da prévia autorização da Liga Portugal, tendo obtido tal autorização informando que essas rifas iriam ser distribuídas, mas sem qualquer informação de que as mesmas seriam objeto de venda (nem do respetivo valor). Não obstante, tais rifas vieram a ser objeto de venda, em cada porta de acesso ao estádio, aquando da entrada dos adeptos noestádio. Desta forma, a SAD arguida incumpriu com os seus deveres de lealdade, verdade e de retidão que devem presidir ao relacionamento entre intervenientes (pessoas e entidades) nas competições desportivas de natureza profissional", pode ler-se no acórdão.