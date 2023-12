Vizela oficializa saída de Pablo Villar

O Vizela oficializou esta segunda-feira a rescisão do contrato com Pablo Villar. Em comunicado, a SAD informou que foi o treinador a avançar com o pedido de renúncia do vínculo que o ligava ao clube até ao final da temporada."A FC Vizela, Futebol SAD e Pablo Villar Ferreiro acertaram a rescisão do contrato que ligava as duas partes até ao final da temporada, após pedido do treinador, que entendeu renunciar ao cargo que ocupava.Esta sociedade desportiva agradece os serviços prestados por Pablo Villar ao longo dos últimos meses e sublinha todo o profissionalismo e dedicação evidenciados ao longo deste período, desejando-lhe ainda as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro.A FC Vizela, Futebol SAD, informa também que o novo treinador será apresentado brevemente".