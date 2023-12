Vizela pede audiência ao Conselho de Arbitragem e fala em "conjunto de erros" no jogo com o Chaves

O Vizela pediu este domingo uma audiência ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol "com caráter de urgência". Em comunicado, o clube explica que em causa estão, os acontecimentos do jogo em Chaves (2-1) relativo à 12ª jornada no qual o Vizela aponta um "conjunto de erros" que dizem ter prejudicado "gravemente" o clube.



Leia o comunicado na íntegra:

"Pedido de audiência ao Conselho de Arbitragem



Em causa os acontecimentos do jogo em Chaves relativo à 12ª jornada da Liga Portugal.



Na sequência do jogo entre GD Chaves e FC Vizela e da análise cuidada a um conjunto de erros que nos prejudicaram severamente, a FC Vizela, Futebol SAD vai solicitar uma audiência ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol com caráter de urgência. Na mesma, os responsáveis desta sociedade pretendem:



1 – Expressar a insatisfação pelos erros da equipa de arbitragem no jogo de sexta-feira, com prejuízos pontuais e morais para o FC Vizela, quer no jogo que referimos, quer nos que se seguirão, por consequência de alguns dos erros que detetámos imediatamente e agora, após análise mais cuidada e profunda, reforçamos.



2- Pedir esclarecimento sobre todos os lances que nos prejudicaram ao longo desta época.



Com esta reunião, a FC Vizela, Futebol SAD deseja, acima de tudo, aclarar as dúvidas e contribuir para um melhor entendimento do jogo por parte de todos os agentes desportivos e adeptos em geral, contribuindo de forma inequívoca para a promoção do futebol e da equidade, valores que defenderá em qualquer circunstância.



Nunca deixaremos que o FC Vizela possa sair lesado por erros que não controlamos.



O presidente da FC Vizela, Futebol SAD

Joaquim Ribeiro