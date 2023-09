Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vizelenses reclamaram junto de Luís Godinho no final da 1.ª parte do jogo com o Benfica O defesa Anderson e Valter Vieira, diretor-desportivo dos minhotos, aproveitaram para ir tirar satisfações junto do árbitro





• Foto: Tony Dias/Movephoto