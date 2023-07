Wilson com boas sensações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o estágio de pré-época a caminhar para o seu final, Bruno Wilson já vê bons indicadores coletivos e a integração plena dos reforços. O central vincou o "ambiente saudável", onde "até já tivemos pessoal novo a cantar ao jantar, é da praxe", e acredita que estão a ser reunidas condições para atingirem os objetivos. "Sabemos que não será uma época fácil, mas estamos a trabalhar muito bem e focados no primeiro jogo oficial contra o Marítimo", sublinhou, já depois de reforçar a harmonia no plantel. "Quem transitou da época passada tem a responsabilidade de receber bem os novos para passar a mensagem e dar-lhes a conhecer a mentalidade forte desta família e deste clube", concluiu.