Jogo de preparação entre Arouca e Desportivo de Chaves desmarcado

O encontro de preparação entre o Arouca e o Desportivo de Chaves, agendado para sábado, foi desmarcado e o plantel arouquense, de regresso à Liga Bwin, vai ser vacinado nesse dia.

Ao contrário do que sucedeu com os jogos com o Tondela e o Paços de Ferreira, o teste com os transmontanos não vai ser substituído e o próximo encontro de preparação está agendado para o dia 20 com os franceses do Paris 13 Atlético, do quarto escalão francês, no Estádio Municipal de Arouca.

Até ao momento, o Arouca anunciou Eugeni e Leandro Silva como reforços, tendo disputado dois jogos de preparação com a Académica (2-2) e o Famalicão (vitória por 2-0).