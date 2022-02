Arouca quer traduzir evolução em pontos perante Marítimo "no seu melhor momento"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Arouca apontou este sábado que o Marítimo "atravessa o seu melhor momento", mas sublinhou a evolução dos arouquenses, que quer ver traduzida em pontos para fugir aos últimos lugares da Liga Bwin.

Na conferência de antevisão ao encontro de segunda-feira, Armando Evangelista vincou a forma recente da sua equipa, que conquistou quatro pontos nos quatro jogos da segunda volta, pontuando fora (2-1 no Estoril e 0-0 em Famalicão), já que os jogos em casa foram com o Benfica e o líder FC Porto.

"Nos jogos com o Benfica e o FC Porto, parece-me que demos uma resposta condizente com o crescimento que temos vindo a ter. É importante consolidar esse crescimento e isso é feito com três pontos. Esta equipa pode arrancar para uma segunda volta muito acima daquilo que foi a primeira", assegurou.

A leitura que o técnico fez aos últimos encontros é de que "já tenha passado o pior" e vê agora a sua equipa "mais equilibrada", depois de uma primeira volta "atribulada" - tal como o início de época, com a construção do plantel -, enaltecendo a "coesão defensiva" e a solidez.

Sobre o Marítimo, destacou não só a recuperação de uma equipa que "não começou bem a época" e agora "atravessa o seu melhor momento", mas também a do avançado camaronês Joel Tagueu, que trouxe outro "equilíbrio" à formação de Vasco Seabra, que só perdeu com 'dragões' e 'águias' desde que chegou à Madeira, em novembro.

"Agora, com a entrada do [Joel] Tagueu, é uma equipa com jogo interior e entre linhas. Têm quem segure a bola para deixar a equipa respirar. A organização coletiva passa por aí", analisou.

Apesar de querer somar pontos para ilustrar a evolução do coletivo, Evangelista não considerou este jogo como "uma oportunidade", até porque há reforços que "vão render mais daqui a duas ou três semanas" e o avançado Oday Dabbagh, de fora por lesão, pode "acrescentar muito" à equipa.

"É importante somar pontos e sair da zona onde estamos para dar outro conforto e confiança. Em 21 jornadas, passámos a maior parte delas acima da 'linha de água'. É uma oportunidade importante para somar pontos e aproveitar o momento que estamos a atravessar. A equipa está compacta, é um bom momento para dar um salto, mas não vai ser determinante porque ainda faltam muitos jogos", rematou.

O castigo de Pedro Moreira e a lesão de David Simão condicionam o meio-campo arouquense, uma contrariedade que pode lançar Alan Ruiz no 'onze', já que o médio surpreendeu nos treinos esta semana e vai figurar no lote dos convocados.

Outro dos reforços de inverno em destaque é o defesa croata Galovic, que disputou cerca de 30 minutos na receção ao FC Porto e deu bons sinais a Evangelista, que descreveu o jogador como "pronto a ser utilizado", apesar de ainda ter de adquirir uma série de comportamentos.

Por outro lado, Wellington Nem ainda não está nas melhores condições e vai precisar "de algum tempo", mas o treinador arouquense recebeu duas boas notícias ao longo da semana, com o regresso aos treinos condicionados de Fernando Castro, lesionado desde novembro, e Yaw Moses, de fora desde o início da época, reduzindo o boletim clínico a Sema Velásquez e Oday Dabbagh.

O Arouca, 16.º classificado, com 18 pontos, recebe na segunda-feira o Marítimo, nono, com 25 pontos, em encontro da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.