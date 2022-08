A melhoria, o "casamento" e os 12 novos 'discípulos' de Evangelista no Arouca

As 12 contratações do Arouca deixam o plantel "95% fechado" e o treinador "mais satisfeito do que no ano passado", antes da segunda temporada consecutiva na Liga Bwin, cujos objetivos passam pela manutenção e potenciar jogadores.

Em entrevista à Lusa, Armando Evangelista explicou os três elementos condutores desta época, o "casamento" com o emblema que já leva três anos e a forma como prepara os jogadores para o desgaste psicológico da luta pela permanência.

"Eu não preparo os meus jogadores para ganhar, preparo-os para ganhar, perder e empatar. Quando perdem, se não estiverem preparados, a frustração vai ser muito maior e vai ser mais difícil dar a volta. Eles têm que estar preparados para saber que todos os resultados são possíveis, mas a ambição de os ganhar a todos tem que estar bem presente", realçou.

Depois de conseguir a manutenção na Liga Bwin após duas subidas de divisão consecutivas e numa época repleta de condicionamentos - preparação tardia devido ao playoff de promoção, casos de covid-19 e um plantel inexperiente no principal escalão -, o técnico propõe agora três objetivos ao longo desta campanha.

"Os resultados, ou seja, a manutenção, o que conseguimos com [a venda do] André Silva [ao Vitória de Guimarães] - porque se queremos dotar o clube de outras condições, temos que ter receitas extraordinárias e para isso temos que potencializar os jogadores - e, se melhorarmos entre 5% a 10% os parâmetros competitivos do ano anterior, fazemos uma época fantástica. Refiro-me a golos sofridos e marcados, menos cinco ou mais cinco, isso traduz-se em pontos", indicou.

A pensar na capitalização de ativos, o clube delineou uma estratégia de contratar "jogadores em quem alguém viu potencial, mas não o conseguiu otimizar", tendo agora uma segunda oportunidade para evoluir e, eventualmente, dar receitas extraordinárias ao clube.

Entre promessas adiadas ou ainda por lapidar, as 'caras novas' João Valido, Rafael Fernandes, Jerome Opoku, Oriol Busquets, Vitinho e Rafa Mújica juntam-se a Alan Ruiz, Antony, Tiago Esgaio e Bukia como elementos com algo a provar, num plantel cuja média de idades é de 26 anos e está "95% fechado", salvo "negócios [irrecusáveis] de última hora".

No entanto, há que ter em consideração as 14 saídas do clube, nomeadamente do 'capitão' Thales, André Silva, Victor Braga, Leandro Silva e Kouassi (fim de empréstimo), importantes na temporada passada e familiarizados com as dinâmicas pretendidas por Evangelista.

"São saídas inevitáveis. Se há situações em que optamos pela não continuidade, outras surgem como oportunidades financeiras ou desportivas para os atletas. Gostaríamos de manter alguns, não conseguimos, temos que olhar isso como uma oportunidade de crescimento, de chegarem novos valores e ter ambição de os potenciar", prosseguiu.

Mais "satisfeito esta pré-época" do que com a realizada o ano passado, Armando Evangelista parte confiante para o terceiro ano no comando do Arouca e atribuiu o mérito às duas partes nesta relação estranhamente duradoura no contexto do futebol português.

"Isto é como um casamento: há duas pessoas diferentes, com pensamentos, feitios e vivências diferentes. Quando casam, têm que se adaptar. Perante as dificuldades, houve cedências das duas partes. Nem sempre as coisas têm sido fáceis, mas a verdade é que temos levado o barco a bom porto, tanto da parte da equipa técnica, como do lado administrativo há um equilíbrio", apontou.

Para o técnico, olhar para as dificuldades como um entrave cria "dois problemas" e, por isso, tem uma "forma de olhar para a vida e o futebol" com a filosofia de "encontrar soluções".

"Eu prefiro ter um problema em mão e encontrar soluções. É assim que estou no futebol e talvez seja por isso que vou para a terceira época no Arouca", vincou.

O 15.º classificado da última edição do campeonato marca o regresso à competição oficial com uma deslocação ao estádio da Luz, diante do Benfica, no dia 5 de agosto.