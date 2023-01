A receita de Armando Evangelista para eliminar o Sporting: «Encarar o jogo sem medo de o perder»

Armando Evangelista reconhece o favoritismo do Sporting, mas o técnico do Arouca acredita que a equipa tem uma palavra a dizer nas meias-finais da Allianz Cup. Na antevisão ao embate desta terça-feira, em Leiria, o treinador afirmou que a receita para derrotar os leões passa por "encarar este jogo sem medo de o perder"."Em relação à nossa forma de abordar os jogos, há uma coisa que me preocupo quando falo com os meus jogadores: em cada jogo, eles não têm de ter medo de perder. Quando o fazemos, estamos mais próximos de ganhar", afirmou o responsável técnico dos arouquenses, que, revelando pragmatismo, recusa a ideia de estar a viver um sonho."Não estamos a viver um sonho, estamos a viver a realidade, porque cá estamos. Queremos continuar o nosso percurso e a surpreender alguns que não conhecem o trabalho que está a ser feito em Arouca. Temos sabido retirar as pedras do nosso caminho. É mérito estarmos na final-four e é legítimo aspirar a continuar em prova, dentro da percentagem de êxito que temos. Sabemos quais as diferenças entre os clubes, mas tudo iremos fazer para chegar à final", afirmou Armando Evangelista na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting.