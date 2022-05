Abdoulaye de prevenção

A disponibilidade física do central Nino Galovic continua em dúvida, pelo que o senegalês Abdoulaye Ba apresenta-se como a principal alternativa do técnico Armando Evangelista para colmatar o problema no eixo defensivo na importante deslocação a Braga. Abdoulaye perdeu espaço no onze inicial precisamente desde que o defesa croata chegou a Arouca no mercado de inverno, porém Galovic teve de ser substituído ao intervalo do jogo frente ao Portimonense devido a uma lesão num pé e a sua disponibilidade é incerta.