Abdoulaye troca Moreirense pelo Arouca

Abdoluaye prepara-se para trocar de clube na Liga Bwin, tendo rescindido com o Moreirense e assinado pelo Arouca, sabe Record. O defesa-central assinou um contrato válido por uma temporada.





Contratado em janeiro ao Dinamo Bucaresti, da Roménia, pela formação de Moreira de Cónegos, o senegalês de 30 anos participou em 12 partidas na liga portuguesa durante a época passada. Esta época, foi titular na 1ª jornada do campeonato, na derrota caseira do Moreirense frente ao Benfica. Deste então, tem sido suplente utilizado.Formado no FC Porto, o defesa-central representou, além dos dragões, o Sp. Covilhã, Académica, V. Guimarães, Rayo Vallecano, Fenerbahce, Alanyaspor, TSV 1860 Munchen e Deportivo, antes de rumar à Roménia. Na seleção, Abdoulaye conta com sete internacionalizações.No Arouca, o central terá a concorrência de João Basso, Sema Velázquez, Brunão e Baptiste Aloé, embora este último possa sair antes do fecho do mercado.