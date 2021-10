Adílio e a eliminatória da Taça de Portugal: «Não podemos menosprezar o Leça»

O avançado Adílio assume a responsabilidade do Arouca para a eliminatória da Taça de Portugal a realizar frente ao Leça, mas também deu corpo à humildade que este jogo reclama por força da experiência acumulada ao longo da carreira. O brasileiro, de 28 anos, está há cinco temporadas consecutivas ao serviço dos arouquenses, pelo que acompanhou a par e passo o carrossel desportivo que o Arouca viveu desde o Campeonato de Portugal até à Liga Bwin.





"Temos a obrigatoriedade de vencer o jogo, mas não podemos menosprezar o Leça pela divisão em que atua porque nós já estivemos nessa posição há pouco tempo e sei qual é a qualidade que aí existe", confidenciou Adílio, que até já teve a oportunidade de defrontar e marcar aos leceiros pelo Arouca: "Felizmente tive a oportunidade de fazer um golo e uma assistência que acabaram por ser importantes para as contas finais do Arouca, dado o desfecho do campeonato nessa época, e a fórmula para domingo é a mesma. Entrar com vontade para marcar e ajudar o Arouca a seguir em frente na Taça de Portugal".