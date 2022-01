Adílio Santos vai ser emprestado pelo Arouca ao Ac. Viseu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu prepara-se para garantir um reforço importante para o ataque, com a contratação por empréstimo de Adílio Santos, extremo de 28 anos que passou as últimas cinco temporadas no Arouca, sabe. A cedência é válida até ao final da época.Um dos jogadores que acompanhou a subida dos arouquenses desde o Campeonato de Portugal até à Liga Bwin, o brasileiro perdeu espaço nas opções de Armando Evangelista esta época, tendo participado em 13 encontros, mas apenas dois dos quais na condição de titular.No Ac. Viseu, Adílio Santos procurará ser uma opção importante para o técnico Pedro Ribeiro, num clube que pretende subir na tabela da 2ª Liga e deixar de ser um dos ataques menos concretizadores da competição.