Alan Ruiz e o golo anulado: «Enganam-se sempre contra nós e não contra as equipas grandes»

Alan Ruiz, um dos jogadores em destaque no Arouca, estava visivelmente insatisfeito com a decisão de Fábio Veríssimo em anular o golo de Antony na primeira parte, devido a mão na bola de João Basso no início da jogada."Custou-nos muito, sabemos que o Sporting é uma equipa muito forte, só que a verdade é que na primeira parte houve um erro do árbitro, mas contra isso não podemos fazer nada. Se o árbitro tem a possibilidade de ir ao VAR, tem que ver que antes foi falta, se não o nosso jogador não ia ao chão. É algo que deveriam ver e analisar, porque enganam-se sempre contra nós e não contra as equipas grandes", afirmou.O argentino, no entanto, mostrou-se satisfeito pela reação da equipa na segunda metade do jogo. "Estamos orgulhosos do jogo que fizemos e do campeonato que estamos a fazer, jogámos de igual para igual contra uma grande equipa, por isso agora é pensar no campeonato, onde estamos a fazer uma campanha muito boa", frisou.De resto, garantiu que reencontrar o Sporting... não foi especial. "Não. Foi mais um jogo, foi lindo jogar este jogo, mas foi só mais um", concluiu.