Alan Ruiz em negociações com o Sport Recife

Depois de terminar contrato válido por época e meia que tinha com o Arouca, Alan Ruiz está atualmente em negociações com o Sport Recife, do Brasil. As informações começaram a circular no Brasil e foram entretanto confirmadas porO acordo ainda não está fechado, mas a confirmar-se a mudança, este será um regresso do médio argentino, de 29 anos, ao futebol brasileiro, onde representou o Grémio, em 2014.No Arouca, onde foi peça fundamental na caminhada do Arouca até ao 5.° lugar da Liga Bwin, e respetivamente qualificação para as provas europeias, e à presença na Final Four da Allianz Cup, tendo-se reencontrado com o seu melhor futebol, Alan Ruiz realizou 49 jogos, somando cinco golos e cinco assistências.Além do Arouca e do Grémio, o criativo já passou pelos argentinos do Gimnasia, San Lorenzo, Colón, Aldosivi e Arsenal de Sarandí. Alan Ruiz representou também o Sporting entre 2016 e 2017.