Alan Ruiz: «Grupo deu o máximo»

Alan Ruiz, médio do Arouca, foi o homem do jogo e no final elogiou o coletivo. "Tenho de agradecer a este grupo que sempre deu o máximo e sem essa atitude este quinto lugar não era possível. Merecemos!", referiu. O intervalo foi importante. "Soubemos o resultado do V. Guimarães e tínhamos de fazer o nosso trabalho, com a equipa a entrar focada e chegar à vitória, numa campanha fantástica para este clube tão especial e do qual guardarei boas recordações de todos", sublinhou o argentino.

Do lado do Portimonense, Pedrão lamentou a despedida da época com uma derrota. "O objetivo já estava assegurado mas fica um sentimento de tristeza por este resultado, com a equipa a ir um pouco abaixo depois de dois golos do Arouca num curto período de tempo, no início da 2ª parte", disse o defesa-central.