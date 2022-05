André Silva é o autor do golo do mês da Liga Bwin

O golaço do meio-campo frente ao Gil Vicente, na 28.ª jornada, valeu a André Silva a distinção de melhor tento do mês de abril da Liga Bwin."Esse golo foi um momento marcante para mim. Claro que naquela altura foi lindo, até pela forma como festejámos depois aquele momento. Precisávamos mesmo dos três pontos e, por isso, foi mais prazeroso ainda", afirmou o avançado de 24 anos, que foi o melhor marcador do Arouca na temporada que agora termina.O brasileiro, que já tinha apontado o primeiro da partida aos 55 minutos, fez o impensável apenas quatro minutos depois quando decidiu, ainda no meio-campo defensivo do Arouca, aproveitar a recuperação de bola e o adiantamento do guarda-redes barcelense, Frelih, e rematar com força para o fundo das redes dos galos. O golo deu a vitória caseira (2-1) aos comandados de Armando Evangelista.Autor: T.G.