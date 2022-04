André Silva e o momento antes de meio-campo: «É o golo que Pelé não fez»

André Silva marcou um dos golos da época, pelo Arouca, ao Gil Vicente. O avançado arouquense lembrou Pelé no momento de falar do golo antes de meio-campo."Quero salientar a qualidade dos meus companheiros e do clube. Temos vindo a trabalhar muito bem, não só neste jogo, e vamos lutar até ao fim com a mesma ambição. Em relação ao golo, é um hábito que tenho, já tinha reparado na primeira parte e saiu bem. Acredito que foi o golo mais bonito na carreira, é o golo que Pelé não fez, como costumamos dizer. Dedico ao grupo trabalho", reiterou em declarações à Sport TV, apontando ao que falta da época."Sabemos da dificuldade da competição, mas temos lutado toda a época. Sempre dizemos que tínhamos uma palavra a dizer no campeonato e hoje mostrámo-lo", vincou o avançado.