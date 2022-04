André Silva espreita novo máximo de carreira

Com o tento solitário marcado no empate a uma bola na receção ao Santa Clara, André Silva chegou aos dez golos na época e igualou o registo da temporada passada.Ainda com quatro jornadas da Liga Bwin por disputar, o brasileiro, de 24 anos, tentará agora atingir um novo máximo goleador na carreira e ser um importante contributo para ajudar o Arouca na luta pela permanência.Nos 30 jogos realizados esta temporada, o avançado soma ainda três assistências, mais uma do que as que assinou em 2020/21, tendo por isso já mais contribuições para golos na sua época de afirmação na 1ª Liga, do que tinha conseguido quando ajudou os arouquenses a subir ao principal escalão do futebol português.