André Silva na história do Arouca

O Arouca celebrou ontem o 69º aniversário da sua existência, que contempla cinco presenças no principal escalão do futebol português, já a contar com a atual. O clube da Serra da Freita soma 147 jogos na prova e 150 golos marcados, feito alcançado na pretérita jornada, por intermédio de André Silva, no remate certeiro que rendeu um ponto contra o Moreirense. O atacante pretende manter a ligação ao golo na receção ao Sp. Braga, na quinta-feira, adversário que o Arouca só venceu numa ocasião.