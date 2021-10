André Silva renova com o Arouca até 2024

André Silva vai permanecer ligado ao Arouca até 2024. O avançado, que terminava contrato no fim da época, chegou a acordo com o emblema arouquense para prolongar o vínculo por mais dois anos.





A dada altura, a renovação chegou a parecer complicar-se, ficando, inclusive, o avançado de fora das opções no jogo frente ao Sporting, mas as últimas semanas trouxeram desenvolvimentos favoráveis e, claro está, o desfecho desejado.Mesmo tendo sido alvo de cobiça de clubes de Inglaterra, Espanha, Alemanha ou Bélgica na última janela, o brasileiro deu prioridade ao Arouca e optou por apostar tudo no projeto."Estou muito feliz pela renovação. Espero continuar a crescer junto do FC Arouca e contribuir com muito trabalho, dedicação e foco para alcançarmos os nossos objetivos. Sei do esforço que o clube fez para que eu ficasse. Só me resta retribuir dentro de campo", referiu, em declarações aos meios do clube.Peça importante na subida do Arouca à Liga Bwin, marcando 10 golos, André Silva aponta agora baterias à continuidade ao mais alto nível. "Já são duas subidas consecutivas com o FC Arouca e conheço o valor deste grupo. Na minha chegada, o projeto do clube era retornar à Liga Portugal Bwin e hoje trabalhamos para nos mantermos entre os melhores do futebol português. Tenho total convicção que neste campeonato ainda temos uma palavra a dar. Este prolongamento de contrato é prova disso, de continuar a fazer história dentro deste clube", apontou.