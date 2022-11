O Arouca anunciou, esta quarta-feira, ter exercido, junto dos brasileiros do Joinville, a opção de compra incluída no empréstimo de Antony. O extremo, de 21 anos, assinou assim em definitivo pelo clube, tendo ficado com um contrato válido até 2026.Como vem sendo hábito recente da direção arouquense, o jovem promissor ficou também blindado com uma cláusula de rescisão cifrada nos 10 milhões de euros, confirmou Record.Chegado a Arouca no verão de 2021, numa cedência válida por duas temporadas, Antony fez 21 jogos na época passada, a maioria na condição de suplente, apontando dois golos. Esta época, o atacante já igualou o registo goleador, tendo participado em todos os jogos da equipa até ao momento, cinco deles na condição de titular.