Antony e João Valido visitaram Pólos Escolares do Burgo e de Fermedo

Em nova iniciativa com o intuito de reforçar a ligação dos jovens de Arouca ao clube, João Valido e Antony, jogadores do plantel principal, visitaram esta quinta-feira os Pólos Escolares do Burgo e de Fermedo, tendo convivido com as crianças destes estabelecimentos de ensino.Durante esta visita, os jovens jogadores tiraram fotografias, distribuíram autógrafos e aproveitaram também para oferecer às crianças bilhetes para a partida desde domingo, frente ao Vizela, no Estádio Municipal de Arouca. Refira-se que o clube tem atualmente a decorrer uma campanha que permite aos estudantes do concelho entrarem de forma gratuita no estádio para assistir ao próximo compromisso da equipa.Adicionalmente, os sócios cativos do clube terão direito a dois bilhetes de acompanhante, enquanto os restantes sócios terão direito a um bilhete de acompanhante, na compra do seu.O duelo entre Arouca e Vizela está marcado para domingo, pelas 20h30.