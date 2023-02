Antony e os 50 jogos pelo Arouca: «Motivo de orgulho e de muita honra»

O extremo Antony atingiu, na partida do passado domingo, frente ao Sp. Braga, os 50 jogos ao serviço do Arouca, marca que enche de orgulho o jovem brasileiro, de 21 anos, que chegou ao clube no verão de 2021."Para mim, estes 50 jogos ao serviço do Arouca são um motivo de orgulho e de muita honra. Sou muito grato ao clube e a todos os adeptos que sempre me apoiaram, fazendo-me sentir feliz nesta casa", afirmou o atacante, em declarações aos meios do clube. "Vou continuar com a mesma esperança que venham mais jogos com esta camisola e que possa continuar a ajudar a equipa a atingir os nossos objetivos", concluiu.Antony chegou aos arouquenses por empréstimo dos brasileiros do Joinville, num acordo válido por duas épocas. Em novembro passado, o clube da Serra da Freita exerceu a opção de compra de que disputa, tendo o brasileiro assinado em definitivo até 2026 e ficado blindado com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.