Antony oficializado no Arouca

Depois de uma saída conturbada do Corinthians, que optou por não exercer a opção de compra pelo médio, que também pode jogar a extremo, incluída no empréstimo do Joinville ao Timão, Antony foi esta terça-feira confirmado como jogador do Arouca, através de um cedência válida por duas temporadas, também com opção de compra.









Antony é reforço do FC Arouca para esta temporada. O jovem assumirá o ???? com a sua .

#Renascer #DePrimeira #AmorEPaixao pic.twitter.com/hSV2UPhO5q — F. C. Arouca (@OficialFCArouca) August 3, 2021

Na suas primeiras declarações aos canais do clube, o brasileiro destacou a capacidade do campeonato português para impulsar o crescimento de jogadores mais novos. "É uma liga muito competitiva, com grandes clubes, por onde já passaram grandes jogadores, como Hulk, Deco ou David Luiz. Eram jogadores que chegaram também jovens e que cresceram por cá. A minha trajetória aqui na Europa vai começar e vou agarrar a oportunidade", referiu.Antony disse ainda acreditar que o seu novo clube é o local ideal para começar a sua carreira na Europa. "Quando surgiu o Arouca, soube que era uma grande oportunidade para mim. É um clube tradicional, que disputa a Liga Portugal Bwin e que sei que pode potenciar as minhas qualidades", salientou.Depois de ter começado a carreira nos escalões de formação do Coritiba e Renovicente, o brasileiro concluiu a formação no Joinville, clube pelo qual fez a estreia como sénior. Seguiram-se depois as épocas de empréstimo ao Corinthians, onde chegou a fazer três jogos pela equipa principal, mas no qual atuou sobretudo pelos sub-20 e sub-23 do histórico clube do Brasil.Antony é assim o terceiro reforço do Arouca para a época 2021/22, depois das chegadas de Eugeni, titular nas duas partidas oficiais já efetuadas pela formação comandada por Armando Evangelista, e Or Dasa, que se estreou no domingo, na derrota frente ao Rio Ave para a Allianz Cup.