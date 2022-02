Antony provoca 'dor de cabeça' a Armando Evangelista

Escolhido para a vaga no onze aberta pelo castigo de Arsénio, Antony correspondeu com golo e boa exibição no triunfo frente ao V. Guimarães. Opção cada vez mais frequente a partir do banco, o brasileiro mostrou serviço na estreia a titular e deu uma boa dor de cabeça a Armando Evangelista, agora que Arsénio está de regresso.