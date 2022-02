«Aqui ninguém me chama nomes. Aqui ninguém manda em mim»: Joel Pinho suspenso por 12 dias

Joel Pinho, diretor-geral do Arouca que é também filho do presidente do clube, Carlos Pinho, foi suspenso por 12 dias pelo Conselho de Disciplina e multado em 612 euros. O dirigente foi expulso nos últimos instantes da primeira parte do jogo da última segunda-feira, diante do Marítimo, devido a uma altercação com elementos do banco dos insulares.O relatório do árbitro Miguel Nogueira refere, citado pelo mapa de castigos do CD, que Joel Pinho "entrou na área técnica da equipa adversária em forma de confrontação dizendo 'aqui ninguém me chama nomes'", tendo sido expulso e dito ao árbitro, de seguida: "Vê mas é a merda que fizeste c......"Refere ainda o relatório o seguinte: "Depois voltou a ir à área técnica adversaria dizendo 'aqui ninguém manda em mim', sendo que foi necessário aguardar a sua retirada da zona envolvente para poder reiniciar o jogo."