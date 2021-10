Armando Evangelista: «Nesta Liga ainda somos crianças que para andar têm que dar dois passos»

O treinador do Arouca admitiu este sábado que os recém-promovidos têm sentido "dores de crescimento" na Liga Bwin e considerou a deslocação a Paços de Ferreira uma oportunidade de conquistar os "pontos merecidos", após um início de calendário difícil.

Depois da eliminação da Taça de Portugal, no desempate por grandes penalidades no terreno do Leça, do Campeonato de Portugal, o Arouca visita o Paços de Ferreira, no domingo, com o mesmo registo negativo do adversário: cinco jogos consecutivos sem vitórias para o campeonato.

"Os jogos da Taça habituaram-nos a estas surpresas, mas isto é um percurso. Nesta Liga Bwin ainda somos crianças, que para andar têm que dar dois passos, vamos tropeçando e ganhando confiança, aprendendo com os erros que cometemos e crescendo ao olhar para estes momentos que custaram caro. Queremos crescer, olhar para este tropeção e tirar ilações positivas. Não adianta meter a cabeça debaixo da areia", afirmou Armando Evangelista.

Além das "dores de crescimento", que precisam de ser ultrapassadas, o técnico perspetivou que os castores vão "fazer tudo para tirar dividendos" do 'tropeção' arouquense, mas recordou que o conjunto orientado por Jorge Simão só ganhou uma vez em casa e tem "objetivos completamente diferentes".

"Vamos defrontar uma equipa que este ano jogou na Europa, que nos habitou a ser competitiva no campeonato e a competir pelo primeiro terço, mas sabemos do que somos capazes: disputar todos os pontos em todos os jogos. Se continuarmos a ser a equipa competitiva que fomos até agora, de certeza absoluta que conquistamos muitos pontos", vincou.

Depois de defrontar os três grandes, visitar o Marítimo e Moreirense e receber o Vitória de Guimarães nos primeiros oito jogos do campeonato, o Arouca entra agora numa fase teoricamente mais acessível do calendário para somar pontos.

"Temos de olhar para o Paços de Ferreira no imediato, é nisso que nos vamos focar. Depois vem o Tondela, Gil Vicente... Cada problema a seu tempo. Face ao calendário que tivemos, que foi complicadíssimo, não quer dizer que os jogos que aí vêm, se não tivermos a atitude certa, se tornem mais fáceis. Sabemos que o grau de dificuldade é elevado", apontou.

Depois de um impasse negocial que o levou a ficar de fora das opções no último encontro do campeonato, frente ao campeão nacional Sporting (derrota por 2-1), o avançado e melhor marcador da última temporada André Silva renovou até 2024, algo que deixa o 'timoneiro' "satisfeito".

"O André é um jogador que vinha a jogar bem, está identificado com o clube e o processo, já cá está há três anos. Sabendo que posso contar com ele, depois de resolver os problemas administrativos que tinha, é óbvio que fico satisfeito porque é mais uma opção válida e com a cabeça limpa", declarou.

Para o embate com o Paços de Ferreira, o médio espanhol Eugeni recuperou e está apto, sendo que as únicas ausências são as já conhecidas de Yaw Moses e Sema Velázquez, que vão ficar afastados dos relvados a longo prazo, devido a lesão.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o 11.º lugar, com nove pontos, enquanto o Arouca é 16.º, com cinco.

As duas equipas vão defrontar-se no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, no domingo, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.